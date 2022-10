Sikêra revolta Globo e é processado por falar de supostas altas verbas pagas pelos governos petistas a emissora

Redação AM POST*

A Globo processou o apresentador Sikêra Jr., apresentador do programa Alerta Nacional, da RedeTV!, e montou um dossiê com todas as citações do comunicador que considera mentirosas.

Sikêra Jr foi acusado pela emissora do ‘plim-plim’ de ultrapassar o limite da crítica e desinformar seus telespectadores para macular a imagem da empresa carioca perante a opinião pública.

De acordo com o site Notícias da TV, a emissora alega na petição inicial que, em pelo menos 25 vezes, Sikêra fez declarações incorretas e mentirosas sobre recebimento de publicidade federal por parte da emissora. E acusa o apresentador ainda de dar informações falsas sobre o “fim da concessão” do conglomerado de mídia em TV aberta.

Ainda segundo o site, em um programa datado de dezembro de 2019, Sikêra citou nominalmente a família Marinho e disse que “a raiva deles” de Jair Bolsonaro (PL) seria por causa do fim das supostas altas verbas pagas pelos governos petistas. Em uma das falas, o apresentador afirmou que os filhos de Roberto Marinho (1905-2003) enriqueceram mais durante o governo petista.

A indenização pedida pela emissora é de R$ 100 mil, além de uma retratação ao vivo em seus programas. A TV A Crítica também arcaria com parte do valor. A RedeTV! não faz parte da ação porque a emissora de Osasco não tem gerência sobre o que é produzido em Manaus.

A ação está na Justiça desde 2020 e corre na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesta semana, o caso deixou de ser secreto por conta de uma decisão do TJ-AM de antecipar o julgamento em primeira instância que deve acontecer em novembro.