Silas Malafaia e a esposa Elizete testam positivo para a Covid-19

O pastor Silas Mafalaia e a esposa dele, a pastora Elizete Malafaia, foram diagnosticados com a Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) ao jornal Folha de São Paulo. De acordo com Malafaia, a esposa já se recuperou, mas ele segue com resultado positivo para a doença.

“Minha esposa já saiu da Covid-19. Eu que ainda estou, devo estar nos últimos dias com esta tralha”, disse.

Com o diagnóstico para a doença, Malafaia não poderá mais encontrar o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (29). Ele esteve com o presidente há duas semanas quando, junto com Bolsonaro e outros pastores, gravaram um vídeo para convocar “todo o povo de Deus” a fazer um “jejum em favor da nação brasileira”.

O pastor também ressaltou que o casal está bem, e disse que desde setembro do último ano tem tomado ivermectina, além das vitaminas D e K12. Segundo ele, a medicação foi uma forma de, preventivamente, “aliviar o impacto” da doença. Malafaia disse que, assim que descobriu estar contaminado, manteve o isolamento social.

– Sempre falo na igreja: ‘Meu irmão, se você estiver tossindo, com febre, espirrando, espere para fazer o exame. Na minha igreja, na porta, minha filha, tem medidor de temperatura. Só entra com máscara e álcool em gel, não dou moleza para isso, não – relatou.

