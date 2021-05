Simone passa por cirurgia de remoção de útero após três meses de sangramento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, passou por uma cirurgia de histerectomnia, de retirada de útero, neste sábado (29). A operação foi realizada por seu médico, o Dr. Renato Kalil. As informações são da revista Quem.

“Simone operou da adenomiose. Ela estava com um sangramento continuo, por quase três meses após o parto e com muitas queixas de dor e até hemorragias intensas. Ao longo deste período, a artista buscou outros tratamentos indicados pelo Dr. Renato Kalil – tratamento hormonal, uso de Diu Mirena e outros mais complexos – mas após exames e em consenso entre a artista/médico, optou-se por uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia, para a retirada do útero, já que a artista já havia realizado a laqueadura após o nascimento Zaya. Simone passa bem e segue com o repouso pós procedimento”, informou a assessoria da cantora.

Desde o nascimento de sua filha Zaya, em fevereiro, a sertaneja estava com ademoniose uterina, uma doença que gera um espessamento nas paredes do útero, que causa dores, sangramento ou cólicas fortes.

Sem dar detalhes, a cantora havia revelado em seu Instagram que estava internada. Em uma foto publicada em seus stories, a sertaneja mostrou parte do corpo deitada, com um uniforme hospitalar e uma pulseira no braço, de mãos dadas com o marido, o piloto Kaká Diniz.

“Vou ficar 3 dias off, meus amores! Tá tudo bem comigo! Depois explico… Deus abençoe todos vocês”, diz a cantora na legenda da imagem.