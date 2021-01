Solange Couto rebate críticas por receber vacina da covid-19: ‘Não tomei a frente de ninguém’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Solange Couto resolveu fazer uma série de stories no Instragram para rebater as críticas que recebeu por ter tomado a vacina contra a Covid-19 na última quarta-feira. A atriz de 64 anos foi uma dos 57 residentes da instituição que receberam a aplicação da primeira dose e postou um vídeo festejando o momento. Logo em seguida, Solange veio a público explicar que está morando no Retiro desde outubro e que tomou a vacina por direito.

“Sou residente do Retiro desde o dia 23 de outubro, por conta da minha mãe (que também vive lá) e do meu trabalho. A hora que eu precisar e quiser, vou embora. Não sei quanto tempo terei minha mãe viva, e por isso quero ficar perto dela. A razão de eu ter tomado a vacina, é porque eu tenho 64 ano, sou cardiopota, e por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição de residencia para idosos, tenho o direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, não tomei a frente de ninguém. Não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde e não por funcionários do Retiro dos Artistas. Estou aqui fazendo esclarecimentos por pessoas que estão fazendo comentários maldosos e desnecessários”, disse ela, completando:

Continua depois da Publicidade

“Não sou da área de saúde. Não tomei a vacina por ser famosa nem por ser rica. Tomei por direito, por ser residente do Retiro dos Artistas. As pessoas que julgam e que falam o que não sabem e o que não devem: lamento muito por você que tem a língua maior que o corpo”.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Extra