Sthe Matos recebe alta após acidente de ônibus

Redação AM POST

A influenciadora digital Sthe Matos, publicou em suas redes sociais que voltou para casa após o acidente que sofreu. O ônibus que a influenciadora, o namorado Kevi Jonny e sua banda estavam, capotou na estrada na útima sexta-feira, 11.

Continua depois da Publicidade

Sthe afirmou que quebrou cinco vértebras e está usando colete para reduzir a dor.

“Voltando pra casa.. toda glória seja dada a Deus que até aqui me sustentou e me livrou de todo mal”, escreveu a influenciadora na legenda da foto em que aparece sentada em uma cadeira de rodas no aeroporto.

O veículo que eles estavam tombou na BR-242 da cidade de Cristópolis, na Bahia. O cantor Kevi Jonny iria realizar um show com a banda em município do Estado.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o relato da influenciadora, ela afirma que foi arremessada do bagageiro do ônibus e desmaiou com o impacto da batida e acordou quando já estava dentro da ambulância recebendo atendimento.