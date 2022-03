Suposta gravidez de Natália dentro do BBB22 agita web

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os rumores de que Natália possa estar grávida após transar duas vezes com Eliezer, no BBB22, aumentaram depois que Lina sonhou com gravidez.

Lina comentou o fato com Jessi e a professora disse que, segundo sua mãe, esse tipo de sonho significa que alguma amiga próxima irá aparecer grávida.

O tema já era alvo de polêmicas na web desde o último domingo (27/2), quando Natália afirmou estar sentindo fortes enjoos. No mesmo dia, Tiago também apertou o botão de desistência e deixou o programa, levando o público a resgatar uma série de previsão de Bianca Sensitiva. A mística disse que a atual edição teria uma expulsão, uma desistência e uma sister grávida.

Nas redes sociais, o público pede que ela faça teste imediatamente. “Natália, faça esse teste de gravidez logo, mulher”, disse um. “Sério que ela está com suspeita de gravidez?”, lamentou outro.

Alguns fãs também apresentaram incômodo com uma possível gestação. “Imagina tu entrar no BBB com o objetivo de ganhar um milhão e meio e sair grávida do Eliezer? Natália totalmente inimiga do objetivo”, disse um. “Natália vai sair grávida do bbb podem anotar!!! Muito nervosa”, apostou outro.

Imagina tu entrar no bbb com o objetivo de ganhar um milhão e meio e sair grávida do ELIEZER Natália totalmente inimiga do objetivo Continua depois da Publicidade — madu (@madufuzinatto_) February 28, 2022

NATÁLIA FAÇA ESSE TESTE DE GRAVIDEZ LOGO MULHER #BBB22 — larinha៹ advogada do ateez 📖 (@kookligths) February 28, 2022

*Com informações do Metrópoles