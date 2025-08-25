Suspeito de ameaçar youtuber Felca é preso em operação da Polícia Civil; vídeo

Notícias de Famosos – A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25/8) um homem acusado de enviar e-mails com ameaças ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A detenção ocorreu em Pernambuco e foi confirmada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a corporação, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, foi flagrado em vídeo pelos policiais, que chegaram ao local onde ele conversava com outra pessoa, orientando-o a não reagir e a colocar as mãos na cabeça.

As ameaças teriam sido enviadas após Felca publicar um vídeo-denúncia que levou à prisão de Hytalo Santos por exploração de menores em conteúdos nas redes sociais. Em uma das mensagens, enviadas na madrugada do dia 16 de agosto, o autor escreve: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos… Você vai pagar com a sua vida”.

A prisão do suspeito acontece pouco mais de uma semana após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinar, a pedido da defesa do youtuber, a quebra de sigilo do e-mail usado para enviar as mensagens. O Google foi solicitado a fornecer dados como IPs de acesso, portas lógicas, datas, horários e informações cadastrais vinculadas à conta.

Felca celebrou o sucesso do vídeo e destacou que, apesar das ameaças, seguirá produzindo conteúdos de conscientização sobre exploração infantil nas redes sociais.

