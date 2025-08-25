A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Suspeito de ameaçar youtuber Felca é preso em operação da Polícia Civil; vídeo

Cayo Lucas enviou e-mails intimidatórios após vídeo-denúncia que levou à prisão de Hytalo Santos.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 12:24

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25/8) um homem acusado de enviar e-mails com ameaças ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A detenção ocorreu em Pernambuco e foi confirmada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

PUBLICIDADE

Segundo a corporação, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, foi flagrado em vídeo pelos policiais, que chegaram ao local onde ele conversava com outra pessoa, orientando-o a não reagir e a colocar as mãos na cabeça.

As ameaças teriam sido enviadas após Felca publicar um vídeo-denúncia que levou à prisão de Hytalo Santos por exploração de menores em conteúdos nas redes sociais. Em uma das mensagens, enviadas na madrugada do dia 16 de agosto, o autor escreve: “Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos… Você vai pagar com a sua vida”.

PUBLICIDADE

A prisão do suspeito acontece pouco mais de uma semana após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinar, a pedido da defesa do youtuber, a quebra de sigilo do e-mail usado para enviar as mensagens. O Google foi solicitado a fornecer dados como IPs de acesso, portas lógicas, datas, horários e informações cadastrais vinculadas à conta.

Felca celebrou o sucesso do vídeo e destacou que, apesar das ameaças, seguirá produzindo conteúdos de conscientização sobre exploração infantil nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça determina quebra de sigilo pela Google após ameaças a Felca

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

MP-AM suspende contratos da Prefeitura de Coari para material gráfico após indícios de favorecimento a empresa

A medida foi tomada a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria-Geral do MP-AM.

há 7 minutos

Brasil

Vestido de Raquel Brito arrebenta na saída de delegacia após depoimento sobre publicidade enganosa

A irmã de Davi Brito foi levada para a delegacia nesta segunda-feira (25/8) por conta de campanhas de divulgação de jogos de azar.

há 10 minutos

Brasil

Valdemar aposta em Trump e vê chance de Bolsonaro voltar em 2026

Presidente do PL diz que ex-presidente pode reverter inelegibilidade e cita Tarcísio como sucessor natural.

há 24 minutos

Brasil

Silas Malafaia admite aporte de R$ 30 milhões do Sheik do Bitcoin, mas nega ligação com esquema de pirâmide

Segundo Malafaia, o aporte de R$ 30 milhões foi destinado à Central Gospel, sua editora que entrou em recuperação judicial em 2019.

há 26 minutos

Brasil

Saiba quem é o Sheik do Bitcoin, que investiu R$ 30 milhões na empresa de Malafaia e enganou investidores

Francisley Valdevino da Silva, condenado a 56 anos, aplicava golpes em criptomoedas e manteve sociedade com pastor antes de ser denunciado.

há 48 minutos