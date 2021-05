Tatá Werneck rebate críticas por usar duas máscaras e face shield

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A atriz Tatá Werneck rebateu críticas de internautas por ter sido fotografada ao lado do marido, o ator Rafael Vitti, usando duas máscaras, face shield e com álcool em gel na mão na cerimônia de cremação de Paulo Gustavo, que morreu na última terça-feira (4) em decorrência da covid-19.

Tudo começou quando uma seguidora comentou no Twitter as críticas à apresentadora: “Sim, estão xingando a Tatá Werneck por estar protegida com duas máscaras, face shield e álcool em gel na mão para o velório do Paulo Gustavo. A gente entende muita coisa com isso, né…”.

Tatá, então, repostou a publicação da internauta e escreveu:

As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável :) Tatá Werneck

Além da apresentadora, familiares como o marido, a mãe e a irmã do ator, e amigos como Samantha Schmütz, Preta Gil, Mônica Martelli, Marcus Majella, Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé também compareceram à cerimônia de cremação do humorista, que aconteceu por volta das 12h no cemitério de Niterói, cidade onde Paulo Gustavo nasceu.

Especialistas afirmam que a limpeza das mãos é muito importante contra o covid-19, mas que o uso de máscaras e o distanciamento social são o que realmente garantem a proteção.

As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável:) https://t.co/nsHZslYd9r — Tata werneck (@Tatawerneck) May 6, 2021

