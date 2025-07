Thiago Gagliasso alfineta irmão Bruno após vídeo sobre Bolsonaro: “agora é você apoiando uma ditadura”

Notícias do Brasil – As divergências políticas da família Gagliasso voltaram ao centro das atenções nesta sexta-feira (18), quando o ator Bruno Gagliasso publicou um vídeo satírico nas redes sociais ironizando a tornozeleira eletrônica imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A postagem provocou uma reação imediata do irmão, Thiago Gagliasso, deputado estadual pelo PL e aliado declarado do bolsonarismo.

A publicação de Bruno acontece no mesmo dia em que Bolsonaro se tornou alvo de mais uma operação da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, além de ser submetido a uma série de restrições, como proibição de contato com o próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE

Leia também: Filha do presidente do STF pode ter visto cancelado nos EUA e deve deixar o país

Em resposta ao vídeo, Thiago partiu para o ataque em seu perfil no X (antigo Twitter): “Olha quem voltou a falar de política, estava sumido. Devia estar muito ocupado apagando incêndios na Amazônia ou então procurando o dinheiro que os velhinhos do INSS perderam com o governo que ele ajudou a eleger”, escreveu o deputado, referindo-se ao apoio declarado de Bruno ao governo Lula.

A briga entre os irmãos chegou ao extremo em 2018, quando Bruno e Thiago romperam relações por divergências ideológicas. Enquanto Bruno se posiciona publicamente como um defensor de pautas progressistas e ambientais, Thiago se aproximou de pautas da direita, se elegeu deputado estadual no Rio de Janeiro e tem atuado como voz ativa da base bolsonarista.

PUBLICIDADE

Thiago continuou a provocação, referindo-se diretamente à condição de pai tanto dele quanto do irmão.

“Ele, como um pai conservador, deveria estar um pouco preocupado de saber que um pai, independentemente de ser o Bolsonaro ou quem quer que seja, está proibido pelo STF de falar com seu próprio filho. Como o mundo dá voltas. Até ontem era eu quem apoiava um ditador, e agora é você apoiando uma ditadura. Que feio”, alfinetou.

Apesar da provocação pública, Bruno Gagliasso não respondeu ao irmão até o momento. Nas redes sociais, internautas dividiram-se entre apoiadores dos dois lados, reacendendo o debate sobre política dentro das famílias e os limites entre opinião e ataque pessoal.