Thomaz Costa é o quinto eliminado de A Fazenda 14; “Vou desmascarar cada pessoa”

Redação AM POST

A Fazenda 14 está dando o que falar e nesta quinta-feira (20), perdeu mais um peão. Thomaz Costa foi o quinto confinado a deixar a sede do programa em Itapecerica da Serra, em São Paulo, depois de disputar a roça com Deolane Bezerra e Shayn Haghbin. O ator teve apenas 17,31% dos votos.

Continua depois da Publicidade

“Eu estava muito fragilizado. E, como eu disse, meu game vai começar a partir de agora, porque eu vou desmascarar cada pessoa que está lá dentro, principalmente essa pessoa aqui (como referência a Deolane). Porque ela é uma pessoa ruim, ela fez eu desistir de um sonho”, afirmou Thomaz.

Ele reforçou que sonhava em estar no programa e voltou a tecer críticas à viúva de MC Kevin depois de Galisteu defender que esse “é um jogo psicológico”. “Dá para jogar sem atacar fragilidades, sem apontar, sem acusar.”

Shay, que teve pouco mais de 36% dos votos, foi o primeiro a voltar para a casa. O ex-Casamento às Cegas aproveitou o momento para provocar os integrantes do chamado “grupo A” com gritos de “Acusa mais” e “Otários”. As ofensas não foram bem recebidas por Vini Buttel, que tentou peitar o colega, mas foi impedido pelos aliados do iraniano e por Lucas Santos.

Quem também se meteu e deu dedo para o peão aos gritos foi Tiago Ramos, que precisou ser arrastado pelo fazendeiro com ajuda de Moranguinho. Nem a volta de Deolane mudou os ânimos dos aliados da advogada, que foi quem recebeu mais votos para permanecer no reality: 45,97%. Tiago, Vini e Shayan seguiam em discussão e existe o risco de um deles ser eliminado por agressão.

Continua depois da Publicidade

*Com informações de Metrópoles