Tiago Leifert decide sair da TV Globo após 15 anos e faz desabafo nas redes sociais

Redação AM POST*

Tiago Leifert vai deixar a TV Globo após o “The Voice Brasil”, anunciou a emissora em comunicado divulgado hoje, sem entrar em maiores detalhes. Ele apresentará a décima temporada do “The Voice Brasil” até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do “Big Brother Brasil” e do “The Voice Brasil” ainda serão definidos.

Leifert usou o Instagram para falar sobre a sua saída da TV Globo, anunciada pela emissora nesta quinta-feira (9), pegando a todos de surpresa.

Leia o depoimento dele na íntegra:

“Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional… esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo. A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão. Continua depois da Publicidade São quase 16 anos como funcionário. Foram nove anos no esporte, começando no SporTV. Cobri uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo. Pude criar e liderar um novo formato para o principal jornal esportivo da casa, o Globo Esporte São Paulo, um marco na minha carreira. No entretenimento, participei da implantação de 4 formatos e apresentei 16 temporadas de realities. Deixo o BBB com o privilégio de ter comandado temporadas históricas, com recorde mundial de votação e um enorme carinho dos fãs do programa, a quem sou grato pela parceria. Voltando à minha decisão, quando digo que é uma mudança de vida eu falo sério. Meu pai foi contratado pela Globo em 1988. Eu tinha 8 anos. Eu cresci dentro da Globo e conheci minha esposa na Globo. Minha irmã conheceu meu cunhado na Globo. É muito mais do que um emprego: a Globo é um pedaço enorme da história da minha família. Não é exagero dizer que é uma relação de amor. Continua depois da Publicidade Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho certeza que posso voltar um dia. Faz 20 anos que fui aos EUA estudar com a única missão de um dia trabalhar na Globo. Chegou a hora de declarar vitória e desfrutar de um final muito, mas muito feliz! Mas, calma! Primeiro de tudo, vamos fazer um The Voice Brasil todo diferente e cheio de dinâmicas novas para comemorar essa décima edição (a minha última!) que já começamos a gravar e está espetacular. Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca. Continua depois da Publicidade Tiago”.

Big Boss

O diretor de Entretenimento da Globo, conhecido também como o Big Boss do Big Brother Brasil, Boninho, deixou uma homenagem a Tiago Leifert logo após anúncio da saída do apresentador da Globo.

“Querido Tiago, você sabe que respeito muito sua decisão, mas esse até breve tem que ser breve!”, começou ele.

“Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você.”, prosseguiu.

“Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo. @tiagoleifert”, finalizou.