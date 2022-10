Tiago Ramos bebe demais, pula o cercado e some de A Fazenda 14

Redação AM POST

Tiago Ramos aproveitou mais uma festa em A Fazenda 14 para beber tudo o que podia, teve mais uma crise e disse que deixaria o reality rural. Decidido, o modelo pulou o cercado da propriedade e chegou machucar a perna na tentativa de fuga.

A produção do programa teve de correr atrás do ex-padrasto de Neymar e felizmente conseguiram resgatá-lo, mas ele continuou insistindo na ideia de desistir de A Fazenda 14.

Deolane Bezerra foi avisada da que o seu aliado havia pulado o cercado e queria ir embora, mas a doutora não se importou com o surto do paraibano, que já declarou ser afim da advogada. ‘Vai, eu não posso fazer nada, meus filhos estão em casa’, avisou a viúva de MC Kevin.

O confinado chegou a ter um pequeno desentendimento com a loira, que o repreendeu após ser chamada de ‘gata’ e ‘gostosa’. ‘Parou com essas brincadeiras, Tiago’, decretou a peoa. Em seguida, todos foram dormir e o rapaz insistiu para que produção abrisse a porta para que ele fosse embora. Num outro momento, ele insinuou que consome cocaína, o que leva a crer que esse tipo de crise pode ser uma espécie abstinência.

A equipe de A Fazenda 14 atendeu ao pedido do modelo que desceu para o celeiro a fim de bater o sino. Os principais sinais do PlayPlus ficaram focados no quarto, mas a câmera da Baia captou em áudio os gritos do ex da mãe de Neymar, que minutos antes ameaçou quebrar os espelhos da casa.

