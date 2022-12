Tite é assaltado e leva bronca de bandido por perder o hexa

Redação AM POST*

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi assaltado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado, 24. Depois de arrancar um cordão, o criminoso deu uma bronca em Tite pela eliminação da Seleção da Copa do Mundo. A informação é do jornal O Globo.

Continua depois da Publicidade

O treinador está recluso com a família no Rio de Janeiro desde que chegou ao país depois da eliminação da seleção para a Croácia, nas quartas de final do Mundial do Qatar.

De acordo com o jornal, antes de ser assaltado, Tite resolveu caminhar, por volta das 6 horas, por uma rua sem movimento. A ideia era evitar assédios de pessoas, em virtude do resultado da Copa. O crime, então, ocorreu.