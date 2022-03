Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos após luta contra tumor cerebral

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O cantor Tom Parker, que ficou conhecido como integrante da boy band The Wanted, morreu aos 33 anos de idade após batalhar contra um tumor terminal no cérebro. A partida do artista foi confirmada por sua mulher, Kelsey Hardwick, no Instagram.

“É com o coração partido que confirmamos que Tom morreu hoje cedo ao lado de toda sua família. Nossos corações estão partidos. Tom era o centro de nosso mundo e não conseguimos imaginar uma vida sem seu sorriso e presença”, disse Kelsey. Ele deixa a mulher e dois filhos, Aurelia, de 2 anos, e Bodhi, de 1 ano.

O grupo The Wanted ficou famoso em 2012, quando estourou com o hit Glad You Came. Eles anunciaram um hiato em 2014.

Em agosto do ano passado, Tom teve uma ligeira melhora no tratamento de seu tumor cerebral, um glioblastoma em estágio 4. O artista revelou o tumor em outubro de 2020, afirmando que o tumor era inoperável.

O perfil oficial da boy band The Wanted fez um post anunciando a partida de Parker.