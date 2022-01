Torcida do Porto aluga avião para apoiar Jardel no Big Brother

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Na próxima segunda-feira começa mais um Big Brother Brasil, o BBB 22. Mas a edição portuguesa do reality show já está rolando desde o fim do ano passado. E com a presença de um jogador muito conhecido: Mario Jardel. E o ex-atacante do Vasco e Grêmio, por sinal, ganhou um mimo especial dos torcedores do Porto, clube pelo qual brilhou intensamente nos anos 90, durante o programa.

A principal organizada do clube fretou um avião para enviar a seguinte mensagem: “Jardigol, Super Dragões estão contigo”. Jardel, mesmo confinado, viu a mensagem, agradeceu e ainda entoou “Portoooo, Portoooo”.

Continua depois da Publicidade

Jardel está participando de um Big Brother com famosos em Portugal e hoje a torcida organizada "Super Dragões" do Porto alugou um avião pra mandar uma mensagem pra ele. pic.twitter.com/MM4QxrRCEJ — Bola Parada (@bolaparada_ec) January 14, 2022

Continua depois da Publicidade

Fonte: Ge Globo