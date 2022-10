Traída mais de 16 vezes, Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

Redação AM POST

A empresária e influenciadora digital, Maira Cardi, de 39 anos, anunciou nessa quinta-feira (6), o fim do casamento com o ator e vencedor do BBB22, Arthur Aguiar, de 33 anos. Eles se casaram em 2017 e acumularam idas e vindas ao longo de cinco anos de relacionamento. Em 2020 foram revelados casos de traições do ator pela própria esposa, que chegou a dizer que foi traída mais de 16 vezes.

A foto escolhida pela empresária para anunciar o fim do casamento foi uma imagem do ex-casal juntos, em preto e branco, onde Maíra aparece grávida.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, escreveu ela.

“Independentemente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família”, escreveu Arthur nas redes sociais, com duas fotos ao lado da agora ex-mulher e da filha do casal, Sophia, de 3 anos.