Tribunal de Contas investiga contrato ligado a Whindersson Nunes

Notícias de famosos – O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) abriu investigação sobre um contrato firmado entre a Secretaria de Educação do Estado (Seduc-PI) e a empresa Tron Atividades de Apoio à Educação Ltda, supostamente ligada ao humorista e influenciador Whindersson Nunes. A apuração ganhou repercussão após reportagens locais e foi confirmada pelo portal Metrópoles.

O acordo, assinado em agosto de 2024 sem licitação, previa inicialmente R$ 4,9 milhões e chegou a R$ 11 milhões após aditivos. O contrato, custeado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), segue em vigor até agosto de 2026.

Segundo a denúncia encaminhada ao TCE-PI, a contratação direta teria favorecido a empresa de forma irregular, já que outros fornecedores estavam capacitados para prestar o mesmo serviço, o que permitiria concorrência aberta. A justificativa para a escolha da Tron foi considerada superestimada, levantando suspeitas de favorecimento.

O conselheiro Kleber Dantas Eulálio, relator do caso, acolheu manifestação do Ministério Público de Contas e determinou que a Diretoria de Fiscalização de Licitações e Contratações aprofunde a investigação. Caso sejam confirmadas irregularidades, o contrato pode ser anulado e responsabilizações administrativas aplicadas.

Apesar da apuração, a parceria entre a Seduc-PI e a empresa já resultou em ações práticas, como evento de robótica em dezembro de 2024, entrega de kits de tecnologia e capacitação de professores em cerca de 100 escolas estaduais. Whindersson participou da entrega de certificados, reforçando seu apoio ao projeto.

Posicionamento da defesa

O advogado de Whindersson, Caio Sanas, afirmou que o artista atua apenas como embaixador institucional do Método Tron e que os direitos do método pertencem à TRON S.A., empresa independente sem contratos com o poder público. A defesa ressaltou que a Tron Atividades de Apoio à Educação Ltda., mencionada nas notícias, não conta com participação ou ingerência administrativa de Whindersson e que a exploração do método ocorre por distribuidoras licenciadas, com contratos regulares. A nota enfatizou compromisso com legalidade, transparência e boa-fé, e disposição para colaborar com autoridades.

