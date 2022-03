Vaza suposto nude de Gustavo do BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (1º) uma foto íntima atribuída a Gustavo Marsengo, do BBB22, que tem deixado os internautas impressionados.

O ex-casa de vidro virou assunto no Twitter na tarde desta terça-feira, após um perfil publicar a imagem. o rosto de Gustavo não aparece na foto, apenas uma mão segurando pênis.

Os internautas foram à loucura com o tamanho do atributo do rapaz. “A lapa de madeira meu pai amado”, comentou uma internauta. “Que delícia o mude do Gustavo que vazou”, disse outra.

A suposta nude teria sido recebida por alguém via chat do Instagram. Esta pessoa teria tirado foto de sua tela do celular com outra câmera. No topo da imagem, é possível ver uma foto de perfil de Gustavo com seu atual nome de usuário.

Porém, a assessoria de Gustavo negou que seja o brother na imagem e justificou dizendo que o dedão dele é bem torto.

“Não se trata de Gustavo. Primeiro pelo fato do mesmo nunca ter utilizado essa foto (que está no print) em seu perfil. Segundo que a foto em questão aparece a mão da pessoa, ficando bem óbvio que não é a mão de Gustavo, pois o mesmo possui o dedão bem torto! Quem está acompanhando o Gustavo no programa já deve ter percebido”, disse a assessoria do ex-casa de vidro em nota enviada ao UOL.

*Com informações do UOL