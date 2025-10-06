Veja a cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo de 2025

Notícias de famosos – A icônica vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, teve sua morte confirmada no capítulo desta segunda-feira (6) da nova versão de Vale Tudo, remake adaptado por Manuela Dias. A trama, originalmente exibida em 1988, traz agora mudanças significativas em relação ao desfecho clássico, mantendo o suspense sobre quem cometeu o crime.

Na versão original, a morte de Odete, vivida por Beatriz Segall, foi cercada de mistério até o último capítulo. Diversos personagens eram suspeitos do assassinato, e o público só descobria o culpado no momento final da novela. A trama clássica envolvia Leila (Cássia Kis) descobrindo as traições de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e, movida pelo ódio, disparando uma arma sem saber que Odete estava atrás da porta. Leila e Marco Aurélio, então, fugiam do país, ficando impunes.

9- em 1989 o brasil parou para ver quem matou a grande vilã odete roitman pic.twitter.com/pYV8VXWw7T — kauan (@selecosmics) March 30, 2024

No remake de Manuela Dias, entretanto, o crime não é cometido pelo mesmo personagem, trazendo novos rumos à narrativa e homenageando Beatriz Segall. Segundo a roteirista, a cena foi gravada com finais alternativos, o que mantém o suspense até mesmo entre os atores, sem revelar claramente quem será o responsável pelo assassinato.

Na nova versão, Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada em seu quarto no hotel Copacabana Palace pouco antes de viajar ao lado de César (Cauã Reymond). A personagem, conhecida por sua manipulação, crueldade e traições, acumulou inimigos ao longo da história, cada um com motivos plausíveis para desejar sua morte. O suspense deixa os espectadores atentos aos próximos capítulos, tentando desvendar quem seria capaz de acabar com a vida da magnata.

ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO! Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L — TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025

A adaptação procura equilibrar a homenagem à versão original com novas surpresas para a audiência contemporânea. Fãs comentam nas redes sociais sobre os possíveis suspeitos, especulando entre personagens antigos e novos, enquanto a produção mantém a estratégia de finais alternativos como ferramenta de suspense.