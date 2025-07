Veja o momento da despedida de Gilberto Gil a filha Preta Gil em velório

Com um beijo carinhoso na testa, Gilberto Gil se despediu da filha Preta Gil nesta sexta-feira (25), durante o velório da cantora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cena comoveu o país e marcou o momento mais simbólico da despedida da artista, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer de intestino.

A cerimônia teve início nas primeiras horas da manhã com acesso liberado ao público e à imprensa. Centenas de fãs se deslocaram até o centro do Rio para prestar suas últimas homenagens à cantora, que deixou uma marca profunda na música brasileira e nas causas sociais. Ao longo da tarde, o local foi fechado para um momento mais íntimo, reservado a familiares e amigos próximos.

PUBLICIDADE

Gil chegou ao velório por volta das 14h, ao lado de Sandra Gadelha, ex-esposa e mãe de Preta, e da neta Sol de Maria, de apenas 9 anos. Ao lado deles, também estiveram presentes figuras públicas próximas da família, como os atores Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e Fernanda Torres.

A despedida foi marcada pela emoção contida de Gil, que não discursou, mas expressou sua dor e amor pela filha através de gestos silenciosos. Ao se aproximar do caixão, ele inclinou-se e deu um beijo na testa de Preta Gil, gesto que rapidamente se tornou um símbolo de afeto e respeito amplamente repercutido nas redes sociais.

Leia também: Tadeu de Souza rejeita apoiar Omar Aziz em 2026: “Não vou aderir a projeto individualista”

PUBLICIDADE

“Celebrar sua vida, arte e legado”

Em uma publicação no Instagram, Gilberto Gil anunciou o velório com uma mensagem simples e significativa: “Celebraremos sua vida, arte e legado.” A escolha da palavra “celebrar” tocou os fãs e artistas que também se manifestaram publicamente.

A cantora Gaby Amarantos comentou: “Celebrar é uma palavra perfeita para essa vida que é pura festa.” A atriz Letícia Sabatella também deixou sua homenagem: “Celebrar a Deusa Preta! Ela nos preencheu de amor e generosidade! Obrigada, mais uma vez!”

PUBLICIDADE

Preta Gil lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Ao longo da batalha, compartilhou sua rotina de tratamento com os fãs e se tornou símbolo de força, empatia e honestidade. Sua morte gerou comoção em todo o país e tributos emocionados em todas as plataformas.

O corpo da cantora será cremado em uma cerimônia restrita, conforme desejo da família.