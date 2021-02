Veja o vídeo: Anitta faz tatuagem no ânus e grita de dor em proibidão no OnlyFans

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Produtora de conteúdo do site OnlyFans, Anitta compartilhou um vídeo ousado com os membros da rede social adulta. O conteúdo de 12 segundos viralizou em diversas mídias neste sábado (20). A cantora aparece de quatro, enquanto tem o ânus tatuado. Ela gritou de dor no momento que o desenho foi feito.

“Ai, caralho”, reagiu a artista. No vídeo, que foi gravado na mansão de Anitta no Rio de Janeiro, um amigo dela aparece dançando no chão durante o processo de dor da colega.

O desenho não foi compartilhado pela cantora, mas ela explicou após a repercussão que o conteúdo é antigo. “O vídeo é tão antigo que eu já tive que retocar [a tatuagem]. Então, para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota”, falou a artista nos Stories.

Ela ainda aproveitou para fazer um anúncio de sua conta no OnlyFans. Segundo a ficante de Lipe Ribeiro, os clientes dela no site sabem mais detalhes da tatuagem. Na plataforma de vídeos adultos, Anitta tem compartilhado nudes, vídeos quentes e cobra uma mensalidade de US$ 4,99 (R$ 26,86) dos assinantes.

Além disso, ela está no ar atualmente no reality Ilhados com Beats, que já teve dois episódios divulgados. Na edição que saiu na última sexta-feira (19), a estrela pop revelou que participou de uma orgia com sete pessoas enquanto estava em um relacionamento.

Sobre a tatuagem no ânus, Anitta brincou que optou pela parte íntima por não ter mais espaço pelo corpo. Veja abaixo o vídeo e comentários nas redes sociais:

Essa Anitta tá impossível. Kkkkkkk pic.twitter.com/QR1sAF9VgN Continua depois da Publicidade — Cássius Felipe (@cassiusfelipee) February 20, 2021

minha gente @anitta tatuando o 🆒 no only fans… e agora deixando a gente preocupada se ela tá é bem da cabeça — GKAYnoBBB (@gessicakayane) February 20, 2021

MEU DEUS DO NADA ANITTA FAZENDO TATAUGEM NO CU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/3wsvMMIZpu — alycia (@srtalycia_) February 20, 2021

