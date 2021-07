Veja vídeo: Amazonense é envolvida em barraco ao vivo no concurso do Miss Bumbum

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma treta marcou o concurso Miss Bumbum 2021 na última segunda-feira (5/7) em São Paulo. Uma das concorrentes das vencedoras não aceitou ter perdido a competição e arrancou a faixa da vice-campeã em cima do palco — ao vivo no Youtube.

Continua depois da Publicidade

Luna Le Blanc (Minas Gerais) foi a grande campeã do Miss Bumbum 2021, mas quem ficou com os holofotes mesmo foi a 2ª colocada, Juh Campos, Rainha do Carnaval de Manaus, mas que estava representando Roraima no evento, onde acabou se envolvendo em um climão.

Continua depois da Publicidade

Isso porque Taty Sindel, ex-atriz do “Zorra total”, representante da Paraíba, não concordou com o resultado e se rebelou no palco, tirando a faixa da vice-campeã, jogando no chão e ainda gritou para as câmeras: “É roubado!”.

Apesar do climão, Juh seguiu sorridente em seu desfile como campeã.

O programa foi apresentado pela ex-miss bumbum e polêmica Andressa Urach que, para comemorar o retorno às origens, usou um vestido avaliado em R$ 100 mil, com renda importada e cristais. Desta vez, toda a festa foi apenas transmitida pela internet e não teve participação do público.

Continua depois da Publicidade