Veja vídeo: Após affair, Ana Clara e Rodrigo Mussi se reencontram no Festival de Parintins

Na noite dessa sexta-feira (24/6), o ex-BBB Rodrigo Mussi e a apresentadora da Tv Globo Ana Clara Lima se reencontraram no Festival de Parintins meses após o breve affair que viveram no começo do ano.

No reencontro, os dois se abraçaram e conversaram bem próximos. Esta foi a primeira aparição pública de Rodrigo após o grave acidente de carro que sofreu no mês de março, em São Paulo, e que fez com que ele ficasse internado por dois meses no Hospital das Clínicas. Este registro foi feito por internautas, que postaram a cena nas redes sociais.

Rodrigo foi aplaudido durante o evento quando discursou para as centenas de pessoas que estavam presentes no Festival de Parintins. O ex-brother também compartilhou uma série de fotos ao lado dos famosos que estavam no evento. Nos Stories do Instagram, Mussi estava sorridente ao lado de Deborah Secco, Gabi Martins e David Brazil.

Desculpa, já to shippando! Rodrigo Mussi e Ana Clara se encontraram no Festival de Parintins. Durante o BBB22, surgiram boatos de um affair entre os dois. pic.twitter.com/UkHOWa7EoF — #HITOU (@hitounaweb) June 25, 2022

*Com informações do Metrópoles