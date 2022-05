Veja vídeo: Atores pornô gay se desculpam após dizerem que “em Manaus só tem índio”

Redação AM POST

Os modelos e atores pornô Carlos Maranhão e Jhon Ramos se envolveram em uma polêmica durante visita a Manaus. Na chegada à capital, um deles acabou dizendo que “em Manaus só tem índio”. A fala repercutiu de forma negativa na internet, entre os amazonenses. Os dois estão na cidade por conta do show de gravação do DVD da cantora Joelma, com a turnê ‘Isso é Calypso’.

“Chegamos bem graças a Deus, vamos tirar nossa mala. Olha o nêgo aqui”, afirma Jhon Ramos em um vídeo ainda em desembarque no aeroporto da capital. No mesmo instante Carlos aparece na imagem e diz: “Aqui só tem índio”. “E é isso aí, estamos em Manaus. Vamos chegar, comer alguma coisa e dormir”, completou Ramos.

Os dois usaram sua conta no Instagram para se retratar com os amazonenses. Carlos disse que não passou de uma brincadeira. Jhon, o que aparece no vídeo soltando a frase ‘só tem índio’, disse que não teve a intenção de ofender e que era uma brincadeira. “eu sempre quis conhecer Manaus, não tive intenção nenhuma”, concluiu.

Os manauaras não perdoaram as “desculpas”, um seguidor de uma página de fofoca escreveu: “bagunce comigo, mas não bagunce com MANAUS”, outro brincou “Já estava caçando eles pra dar uma flechada… agora vou dormir, pois amanhã cedo tem ritual tucandeira aqui na tribo”.