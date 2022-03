Veja vídeo: Boninho prepara ‘trollagem’ para brothers do BBB22; entenda

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, deu uma pausa em seu descanso em Paris para anunciar aos fãs do programa que decidiu “trollar” os brothers do reality, que estão achando que Jade Picon, eliminada nessa terça-feira (9), saiu em um paredão falso.

O big boss anunciou que uma mulher baixinha será colocada na fantasia de dummie para que os confinados achem que se trata de Jade.

“Liga amanhã às 13:00! Tem dummie baixinha entrando na casa, só para lembrar que quinta é dia de prova do líder. Mas a gente sabe o que vai acontecer… Alguém voltou? Não! Vai ser só uma grande brincadeira”, anunciou Boninho.

A brincadeira é uma referência à volta do paredão falso de Carla Diaz no BBB 21. A atriz voltou para a casa com uma fantasia de dummie, e arrancou a máscara de forma épica, chocando os confinados.

