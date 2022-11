Veja vídeo: ‘Buiu do Coroado’ diverte internautas com dança em clínica de reabilitação em São Paulo

Redação AM POST

Daniela Monteiro, mais conhecida como ‘Buiu do Coroado’ divertiu seus seguidores nesta segunda-feira (7), após seus administradores nas redes sociais publicarem um vídeo, no qual, a personalidade Amazonense aparece dançando uma coreografia do Onda Onda (Olha a Onda).

Continua depois da Publicidade

A influencer de Manaus está em São Paulo em uma clínica de reabilitação, lutando contra as drogas ilícitas. Desde de lá, Buiu do Coroado tem mostrado força de vontade para vencer os vícios.

No vídeo Daniela aparece do lado da professora de dança, mostrando suas habilidades com a dança.

Veja o vídeo:

Continua depois da Publicidade