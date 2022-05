Veja vídeo: Cantor Zé Neto alfineta Anitta: “a gente não precisa de tatuagem no toba pra mostrar que tá bem”

Redação AM POST

O cantor sertanejo, Zé Neto, da dupla com Cristiano, cutucou a funkeira Anitta em show realizado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (12). Em discurso que muitos fãs entenderam como pró-governo de Jair Bolsonaro (PL), o artista mencionou sobre a tatuagem no ânus da cantora.

“Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta e o Brasil inteiro canta com a gente. Olha aqui, oh, será que tá ruim?”, afirmou Zé Neto, em vídeo que viralizou no Twitter hoje.

Indignados com a declaração do sertanejo, internautas começaram a expor o que chamam de “telhado de vidro” do cantor. Segundo a opinião dos usuários do Twitter, Zé Neto também usou o corpo ao aparecer em fotos que marcavam o pênis nas redes sociais. Confira alguns dos posts sobre o assunto:

🚨FALA SEXISTA: Segundo vídeo, durante um show da dupla Zé Neto e Cristiano em Sorriso (MT), realizado no noite de ontem, o cantor Zé Neto teria feito discurso pró-governo Bolsonaro e usado uma fala sexista contra a cantora Anitta: "A gente não precisa fazer tatuagem no toba" pic.twitter.com/zZJyja6CkR — Pop Crave Brasil (@PopBrCrave) May 13, 2022

Ze neto não precisa de tatuagem no toba igual a anitta, mas precisa tirar foto com a [email protected] minúscula dele marcando p manter o ego de centavos pic.twitter.com/lVD2FQhqWA — betiss (@anittaelira) May 13, 2022