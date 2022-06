Veja vídeo: Cantora gospel, Bruna Karla é criticada após fala contra casamento gay: “condenação eterna”

Redação AM POST

A cantora gospel Bruna Karla está sendo criticada após fazer uma declaração homofóbica durante participação no podcast “Positivamente”, com Karina Bacchi.

Continua depois da Publicidade

Em determinado momento, Bruna falou sobre um amigo homossexual e opinou sobre o casamento gay. “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’. Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, disparou.

“[…] Então aos meus amigos, meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação, o que Deus tem para sua vida é algo que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Eu falei isso pro meu amigo: ‘amigo, Deus não sonhou isso para você’. Eu fico emocionada, se as pessoas entendessem que é morte eterna, é inferno. Você já pensou viver uma condenação eterna, sem mais solução, para sempre? Terrível”, disse.

A fala de Bruna causou revolta nas redes sociais e a cantora está sendo criticada.

Continua depois da Publicidade

O ex-bbb Gil do Vigor mandou um recado para Bruna Karla por conta da declaração. “De fato, quando Jesus aparecer alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay mas sim você por sua atitude preconceituosa! João 14 fala que Deus nos chama de amigos e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor ao próximo”, disparou ele.

Valesca Popozuda também criticou no mesmo post e também criticou a cantora. “Quando Jesus encontrar o amigo dela a primeira coisa que ele vai falar é: Pra que você ia estragar seu momento convidando ela?”.

Continua depois da Publicidade

Bruna Karla vc é feia, Bruna Karla vc parece Chucky enquanto eu tô comendo cu peludo de homens gostosos, tô sentando em pica veiuda de homem grande e bonito, tô chupando buceta de macho e gozando e vc lamuriando pq vc é feia Bruna Karla https://t.co/dh7HJeFzJe — 👹 AKUMA 👹 (@akumafeelings) June 16, 2022 Continua depois da Publicidade

De fato, quando Jesus aparecer alguém irá se envergonhar e não é seu amigo gay mas sim você por sua atitude preconceituosa! João 14 fala que Deus nos chama de amigos e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no preconceito e falta de amor ao próximo. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 15, 2022

Ah, quando eu chegar no inferno e me encontrar com essa bruaca ela vai ouvir tanto desaforo https://t.co/AgyJRSZyrU — Marquinhos ✦ (@poxamarquinhos) June 16, 2022

crente fala com uma convicção quem vai pro céu né https://t.co/lRZX0h8ySP — gustavo (@gustavobarli) June 16, 2022

Quase dois minutos de pura canalhice de pessoa que se acha um santo na terra por seguir uma religião 😍😍😍 https://t.co/MhQfF7pxmo — Dan (@Danielsmarconn) June 16, 2022