Veja vídeo: Carlinhos Maia arma barraco e xinga fã de Ludmilla durante show

O banqueiro, humorista e digital influencer, Carlinhos Maia, se exaltou durante um show da cantora Ludmilla em Maceió, na noite dessa quarta-feira (29/6), e xingou um fã que estava no evento.

O humorista e seu marido, Lucas Guimarães, foram convidados ao palco para animar a plateia. Porém, em certo momento, uma pessoa da plateia joga um objeto no palco, quase acertando Ludmilla.

De acordo com vídeos que estão circulando nas redes sociais ao ver a situação o influencer acabou armando um barraco.

Carlinhos interrompeu a conversa com o público e deu uma bronca na pessoa que jogou o objeto: “Se jogar essa porr*, eu vou tacar no teu c*. Vai tomar na porr*… Quer jogar esse caralh* na cara dos outros? Tá viajando caralh*, dia de festa.”

“No meio dessa galera, tinha um cara que estava jogando garrafa e lata para chamar atenção. Depois eu vi que ele estava chamando para tirar foto, mas jogou garrafa com água e com cerveja. Jogou uma vez, jogou outra e eu não aguentei. Esculhambei, é o meu jeitinho”, contou Carlinhos Maia no Stories.

"Se jogar essa [email protected] eu vou jogar no seu 👌🏿"

Momento do show em Maceió que jogaram algo na Ludmilla, por reflexo ela desviou e Carlinhos Maia mandou o recado.@Ludmilla @Carlinhosmaiaof pic.twitter.com/Q40P6axQRL Continua depois da Publicidade — Brumilla Moments 🪴🤙🏿🦄🏍️ (@brumillamoments) June 30, 2022

O vídeo de Carlinhos Maia mostra os seguranças tirando uma garrafa da mão do homem. Eles ainda retiraram o fã do meio da plateia e o carregaram para fora do espaço onde estava acontecendo o show.