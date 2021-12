Veja vídeo: debaixo de chuva, público do show de Whindersson Nunes forma fila na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ansiosos para assistir o show “A Volta do Que Não Foi”, de Whindersson Nunes, o público de Manaus começou a formar, horas antes do evento, uma grande fila em frente a Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, neste sábado (11).

O show só começa às 20h30, mas desde a tarde os fãs do humorista começaram a chegar no local. Nem mesmo a chuva que cai na cidade hoje foi impedimento.

São aguardadas 30 mil pessoas – quantidade máxima permitida na Arena da Amazônia pelo decreto devido à pandemia da Covid-19. Uma fiscalização dos órgãos de saúde deve acontece no estádio para conferir se os protocolos sanitários, apresentados para o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, estão sendo seguidos para o evento.

Será necessário a apresentação do cartão de vacina com a situação vacinal completa, distanciamento social, disponibilidade de álcool gel e o uso da máscara no ambiente.

O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que continua presente no Estado.