Veja vídeo: Deborah Secco confirma presença no Festival de Parintins 2022: “Tô chegando”

Redação AM POST

Após dois anos de saudade, os bois-bumbás Caprichoso e Garantido voltam a se enfrentar na arena do Bumbódromo, durante o 55º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho. Como de costume, neste ano o evento vai contar com a presença de vários famosos, entre eles a atriz global Deborah Secco.

“Alô galera de Parintins, tô chegando pra conhecer esse festival lindo. Quem será que vai me conquistar, hein? Garantido ou Caprichoso, vermelho ou azul? Me esperem que já já eu tô aí”, disse ela em um vídeo publicado no Instagram do prefeito da cidade, Frank Bi Garcia.

Deborah Secco confirma presença no Festival de Parintins 2022 pic.twitter.com/sLRfEXkE4Z — AM POST (@portalampost) June 18, 2022

Além da atriz, os influencers Álvaro, Gkay, Rafa Uccman e Lucas Guedes também confirmaram presença no evento no interior do Amazonas.

A festa promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, celebra as lendas amazônicas e a cultura, em um espetáculo que encanta pela ousadia e inovação nas alegorias.

Em 2019 – última edição –, mais de 60 mil pessoas visitaram a cidade no período da festa, assegurando a geração de emprego e renda para a população de Parintins.