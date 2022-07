Veja vídeo: digital influencer, Ruivinha de Marte sofre acidente de carro em Manaus

Redação AM POST

Neste sábado (23), a digital influencer amazonense Ruivinha de Marte sofreu um acidente de carro na zona Leste de Manaus. O veículo ficou destruído.

A blogueira foi socorrida por populares e teve ferimentos leves no rosto, após o Airbag do carro no qual ela mesma dirigia acionar com o impacto do acidente. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Ruivinha apareceu em suas redes sociais bastante abalada e tranquilizou os fãs. Ela também lamentou pelo prejuízo do carro mas agradeceu pelo livramento.