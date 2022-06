Veja vídeo: Ex-BBB Rodrigo Mussi escolhe Festival de Parintins para fazer primeira aparição pública depois do acidente

Redação AM POST

O ex-BBB Rodrigo Mussi vem tentando aos poucos voltar à rotina após o trágico acidente de carro que sofreu no final de março. Ainda se recuperando, o gerente comercial fará uma nova aparição pública nesta sexta-feira (24) no Festival de Paritins, no Amazonas.

“É a minha primeira viagem de avião após o acidente. É uma expectativa conhecer a riqueza do folclore do Festival… Estou muito na expectativa de acompanhar e viajar pelo Brasil culturalmente é muito enriquecedor. Estou muito feliz de estar indo pra lá”, disse ele, em suas redes sociais.

Em entrevista à coluna do Leo Dias, no Metrópoles, Rodrigo deu mais detalhes sobre o festival e falou que um dos motivos pelo qual escolheu o evento para fazer o retorno ao trabalho são as grandes causas que têm acontecido, como a pauta amazônica, ressaltando ainda o desejo de ser porta-voz de grandes causas assim: “Quero utilizar também minhas redes sociais e toda visibilidade que estou tendo a favor de causas que considero relevantes. Muito tem se falado da Amazônia, este patrimônio que é nosso. Precisamos estar próximos a sua população ajudando a cuidar não só da sua biodiversidade, mas também de toda sua riqueza cultural e simbolismos”, disse.

