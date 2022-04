Veja vídeo: Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre grave acidente de trânsito

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Rodrigo Mussi, segundo eliminado no BBB 22, sefreu um acidente de carro nesta quinta-feira, 31/3. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ex-BBB no Twitter, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a assessoria de Rodrigo, ele estava no banco de trás do passageiro, utilizando o serviço de um motorista por aplicativo. Sem cinto de segurança, no momento do acidente ele acabou sendo arremessado para a frente do carro. O motorista de app que dirigia o carro confirmou a informação ao jornal Bom Dia São Paulo.

Antes do informe divulgado pela assessoria de Rodrigo, uma mensagem foi publicada no perfil oficial do ex-brother no Twitter: “Oi, ninjas. Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, diz a postagem.

Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele. ♥️ Continua depois da Publicidade — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) March 31, 2022

Continua depois da Publicidade

O jornal SPTV, da Globo em São Paulo, noticiou o acidente e informou que a vítima teve traumatismo craniano, mas não revelou que se tratava do ex-bbb Rodrigo.