Veja vídeo: Filha de João Gilberto, cantora Bebel joga bandeira do Brasil no chão e pisoteia em show nos EUA

A cantora Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto e sobrinha de Chico Buarque, causou polêmica durante um show realizado nesta última terça-feira (23), onde recebeu uma bandeira do Brasil, mas jogou o objeto no chão e pisoteou o símbolo nacional.



Na ocasião, a cantora tentou sambar enquanto usava a bandeira do Brasil para limpar o palco. “Desculpe fazer isso, mas acham que eu estou feliz de ser brasileira ou não?”, perguntou a artista, em inglês, enquanto a plateia grita entre “sim” ou “não”.

Sem se prolongar, Bebel Gilberto começou a cantar ‘Bananeira’, e não falou mais sobre o assunto. O vídeo, por sua vez, foi compartilhado por Mário Frias, ex-secretário da Cultura do governo Jair Bolsonaro. “Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar”, disse ele, no Twitter.

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco. Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar pic.twitter.com/MlhcDSZt9g — MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2022

