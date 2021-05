Veja vídeo: Gusttavo Lima aparece de surpresa na casa de fã ribeirinha

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma fã ribeirinha do cantor Gusttavo Lima foi surpreendida com a presença do artista em sua casa nessa sexta-feira (28/8) em Mato Grosso. O sertanejo estava em um dia de pesca no Rio Araguaia, encostou a canoa e desceu, na companhia de amigos, para fazer a visita. A ação foi divulgada nos stories do Instagram do cantor.

“Isso que eu chamo de felicidade, alegria. As pessoas são felizes com o que tem e com o que amam, e é isso aí. Sejam felizes aí também”, disse o cantor enquanto a mulher que o recebeu preparava um café.

Empolgada com a visita ilustre, a moradora sugeriu que Gusttavo interpretasse um de seus maiores sucessos: Rosas, Versos, Vinhos. O cantor não hesitou e cantou, à capela, o hit do início de sua carreira.

“Se você soubesse o quanto sou sua fã, você não acreditaria. As músicas que tenho são suas. Por que não faz um show para a gente?”, questionou a mulher.

Gusttavo Lima disse que pretende fazer uma apresentação na região, mas não deu previsão sobre datas.

No Twitter, internautas repercutiram a ação de Gusttavo Lima e elogiaram a humildade do sertanejo.

O Gustavo Lima parando de surpresa pra tomar café na casa de uma família que mora na beira do rio Araguaia 😻🌊🌅 — Deboxei real (@Deboxeireall) May 29, 2021

E eu q acordei vendo os storys do Gusttavo Lima visitando uma casa no meio do Araguaia DO NADA gnt, eu iria ficar mais sem jeito q a mulher que aparece kkkkkkkkkk — niquinha (@veronicayres) May 29, 2021