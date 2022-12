Veja vídeo: Irmãs de Deolane levam polícia para sede de A Fazenda e exigem falar com ela

Redação AM POST

As irmãs de Deolane Bezerra foram para Itapecerica da Serra na noite deste sábado (3/12) tentar tirar a peoa de “A Fazenda 2022” (RecordTV) acionaram a polícia. O pedido de rescisão de contrato aconteceu após a volta de Bárbara Borges na roça falsa.

Elas fizeram lives no Instagram mostrando a movimentação para tentar tirar a advogada do confinamento. As irmãs Bezerra pedem que a peoa seja avisada que a mãe delas está hospitalizada.

Na transmissão, alegaram que uma cláusula do contrato assinado para participação do programa assegura a retirada dos participantes, caso um familiar esteja hospitalizado.

Foram convocados fãs da advogada para comparecer até a entrada do estúdio do programa A Fazenda 14 e pressionar a produção da Record para a saída dela. Os manifestantes chegaram a soltar fogos de artifício na entrada do local, como tentativa de chamar atenção de Deolane. A transmissão chegou a ultrapassar 138 mil acompanhantes.

Na tarde deste sábado (3/12), Deolane Bezerra e Pétala Barreiros falaram em tocar o sino para desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão e deixar o reality show. A conversa ocorreu depois da volta de Bárbara Borges após uma Roça falsa.

