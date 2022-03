Veja vídeo: Jade é eliminada com rejeição do BBB 22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Jade Picon foi eliminada com 84,93% dos votos do público e perdeu a disputa contra Arthur Aguiar no BBB22, que ela mesma iniciou e incitou. Arthur e Jessilane, com quem ela disputava o Paredão desta terça-feira (08), tiveram 13,3% e 1,77%, respectivamente.

O paredão de hoje, entre Arthur, Jade e Jessi entrou no ranking dos maiores números de votos por minuto, com 3.591.000, conquistando o 2º lugar na história do BBB.

A influenciadora acabou no Paredão formado no domingo (6) após atender o Big Fone no sábado (5). Como regra, ela deveria indicar outro participante. Jade indicou Arthur por querer uma resposta do público. Jessi foi à berlinda por indicação de Pedro Scooby, líder da semana.

Veja vídeo:

https://twitter.com/rickyzinhox/status/1501397511814189067

https://twitter.com/jensenacklesz/status/1501399386496323586

https://twitter.com/haalandcrf/status/1501400208625778690