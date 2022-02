Veja vídeo: Jessi chora durante briga com Scooby e surfista acusa sister de se vitimizar no BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pedro Scooby e Jessilane discutiram na varanda do “BBB 22” (TV Globo) na tarde de hoje. Tudo começou quando a professora foi tirar satisfação com o surfista sobre sua justificativa no jogo da discórdia.

Scooby havia chamado Jessilane de “influenciável”, e reiterou sua opinião durante a briga. Ele viu problema no fato da sister se opor a Douglas Silva no jogo, apesar do brother tentar defendê-la.

O surfista acusou Jessi de “não expor sua opinião”, e ela rebateu: “Eu não exponho a minha opinião para você”.

“O fato do DG ter me abraçado na primeira semana do jogo, não cria uma responsabilidade moral em mim sobre o DG. Porque parece que o DG ter me abraçado, virou um casamento e que até que a morte nos separe eu não posso fazer absolutamente nada contra o DG. (..) Vão fazer seis semanas de programa. Então acredito que o que aconteceu na primeira semana, não tem que ecoar até o final do programa. Da mesma forma que o DG me abraçou lá no início do programa, aconteceram situações que ele foi totalmente desrespeitoso”, disse a sister.

O surfista ainda a chamou de interesseira afirmando que ela só foi atrás de DG quando ele foi líder. “Você entende o contexto?”, questionou ela. “Entendo, interesse”, respondeu Scooby.

Jessi se defendeu afirmando que não precisa fazer coisas contra sua vontade por lealdade a Douglas. “Mas ninguém pediu pra você fazer nada. Eu pedi pra você fazer alguma coisa? Quando eu entrei no quarto, não estava tendo uma conversa pra votar em ninguém. Estava tendo uma conversa para as pessoas se juntarem”, explicou sobre a conversa de Douglas de proteger Jessi e Natália do paredão.

Jessilane falou ao Scooby que a Jessi que entra no jogo é diferente da Jessi que entra numa sala de aula: Jessilane: “Aqui eu estou vivendo o programa, o jogo e lá dentro da sala de aula eu estou vivendo minha profissão” Continua depois da Publicidade Pedro: “Você só me chama pra se vitimizar.” #BBB22 pic.twitter.com/5baF1wnI5W — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 22, 2022

“Você ter usado o fato de eu ser professora pra se justificar me magoou demais. Eu tenho responsabilidades morais muito grandes com a educação. ‘Você dá aula e é formadora de opiniões, mas aqui dentro você tá indo pela opinião dos outros’. Você tem noção da relação que você fez? Não tem nada a ver. O fato de eu ser professora e meu comportamento aqui dentro do jogo, não diz respeito. Porque são coisas diferentes. A Jessilane que entra numa sala de aula não é um terço do que eu faço aqui, porque aqui eu tô vivendo o programa, eu tô vivendo o jogo. Lá dentro da sala de aula, eu tô vivendo a minha profissão. E a minha responsabilidade para com a minha profissão é a maior que eu tenho na minha vida”, reclamou.

Scooby tentou explicar: “Isso, e o meu conselho era, traz o seu lado ‘professora’ para o jogo”. “Não, eu não aceito você associar minha profissão, o que eu faço lá fora, a minha responsabilidade para com meus alunos, que são crianças e adolescentes, para o que acontece dentro de um jogo, que não tem nada a ver”, disse ela.

“Você ataca os outros e não aceita quando as pessoas falam algo sobre você, como é que é isso? Você tá se vitimizando. Você me chamou pra se vitimizar, pô”.

“Você teve mil chances de conversar comigo, você teve mil chances de trocar ideia comigo, você sempre soube das minhas opiniões e de como eu pensava aqui dentro do jogo e de como eu te respeito como pessoa, como professora, pela sua história… E como eu acho que você está fazendo no jogo. Não tem nada a ver com a sua vida pessoal. A sua vida pessoa é uma. Eu acho que a sua história, a sua vida, tudo o que a gente trocou ideia, te acho um ser humano demais, nota mil. Agora, eu acho que no jogo, [você] tá tendo atitudes equivocadas. Não sou obrigado”, disparou Scooby.

“E da mesma forma que você tem suas opiniões sobre mim, essas opiniões podem me magoar. E eu falar que me magoa não é ruim, eu não estou sendo vítima por te falar, Pedro. O que você falou me magoou”, disse ela. “Mas você começou a fazer um show aqui, mano”, criticou o brother que em seguida encerrou a conversa.

*Com informações do Uol