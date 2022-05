Veja vídeo: Joelma chega em Manaus para gravação do seu DVD “Isso é Calypso na Amazônia”

A cantora Joelma chegou em Manaus neste domingo (8) para os preparativos do seu DVD “Isso é Calypso na Amazônia” que será gravado no próximo sábado (14/05), no sambódromo, Zona Centro-Oeste da cidade.

Nas redes sociais a cantora publicou um vídeos mostrando a sua chegada no aeroporto de Manaus e sendo recebida por uma multidão de fãs.

Joelma voltará a apresentar em Manaus após 18 anos. De acordo com a Fábrica de Eventos, o show mais recente da cantora na capital ocorreu no dia 14 de novembro de 2004.

A gravação do novo DVD irá contar com a participação dos cantores Dorgival Dantas e Mara Pavanelly. Os ingressos para o evento já estão no último lote.

No início deste ano, Joelma lançou uma turnê, cantando nos palcos de todo o país os maiores sucessos do Calypso, ritmo que a consagrou nacionalmente. A partir de então, a paraense levará o show para mais de 100 lugares do Brasil.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/CdTiezVjGlY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=