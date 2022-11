Veja vídeo: Joelma testa positivo para Covid-19 pela quinta vez

Redação AM POST

A cantora Joelma testou positivo para Covid-19 pela quinta vez. A informação do diagnóstico foi confirmada em nota divulgada nas redes sociais da artista neste sábado (12). Em um vídeo publicado no Instagram ela diz que está bem e mais tranquila do que nas outras vezes em que foi infectada.

Joelma teve que cancelar show no município de Alvorada do Tocantins (TO), programado para hoje. “Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não tô nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez. Ia ser lindo né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todas os outros Covids eu tô bem tranquila, tá bom? Um beijo pra todos”, disse a cantora.