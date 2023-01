Veja vídeo: Karol Conká leva ‘surra de plantas’ de Márcia Sensitiva

Karol Conká levou uma “surra de plantas” de Márcia Sensitiva no primeiro episódio do programa ‘Mapa das Estrelas’, que estreou no último sábado (21), no canal Lifetime.

O objetivo de Márcia era afastar os encostos da vida da cantora e limpar as energias ruins que a estavam atrapalhando. Para isso, ela armou um ramo de plantas formado pelas espécies espada-de-são-jorge, espada-de-santa-bárbara e mangueira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, a ex-BBB usou o ramo para limpar sua casa, batendo ele nas paredes e gritando palavras de ordem. Márcia ainda usou a mesma técnica do “bate plantas” na cantora para afastar os encostos que sugam suas energias.

“Agora eu vou bater nela”, informou Márcia. “Ai meu Deus, vai fazer aquilo que o Brasil inteiro queria fazer”, brincou Karol, relembrando sua participação no BBB 21. “Imagina, eu tô limpando essa menina”, respondeu a sensitiva.

Márcia Sensitiva dá surra de plantas em Karol Conká para tirar encosto pic.twitter.com/1YiEa5VJhA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) January 21, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na conversa, Márcia ainda informou à cantora que a soma dos números de sua casa resultava em 22, tido como ruim pela numerologia. Por isso, recomendou à rapper que adicionasse uma placa com a letra D na frente da casa, para alterar o fluxo energético.

“Fiz a numerologia da tua casa e dá 22. Ai, coitada. Você busca perfeccionismo em tudo. Tem uma solução. Compra uma letra D e coloca. A casa vira número 8, que é o número da prosperidade”, orientou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VOLTARIA AO BBB?

Se tem alguém que marcou a história do BBB, para o bem e para o mal, essa pessoa foi Karol Conká. Com uma passagem pelo BBB 21 marcada por polêmicas, a cantora foi eliminada com o maior recorde de rejeição da história do reality: 99,17% dos votos. E, pasmem, a cantora revelou que voltaria ao programa durante participação no ‘Encontro’, desta sexta-feira (20)

Questionada pela apresentadora Patrícia Poeta, ela revelou que até entraria novamente na casa mais vigiada do Brasil, mas só daqui um bom tempo. “Eu acho que eu iria novamente ao BBB. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso… Mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, um respiro…”, ressaltou ela.

Inclusive, a rejeição recorde de Karol Conká foi o tema do documentário “A Vida Depois do Tombo”, disponível no Globoplay, que ela estrelou após sua participação. Falar sobre o assunto levou a cantora às lágrimas.

Vale ressaltar que a maior das confusões envolvendo Karol no programa foi com Lucas Penteado, que pediu para deixar o reality show, pois não aguentava mais o clima. Hoje, porém, as desavenças ficaram para trás e eles já estão de bem. O reencontro dos dois foi no fim do ano passado.

Fonte: Ana Maria