Veja vídeo: Luana Piovani detona Globo e diz porque vetou fotos dos filhos no BBB22: ‘enchem o rab* de dinheiro’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (4/3), para explicar os motivos de vetar novamente seus filhos, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, de aparecerem no BBB22, da TV Globo.

Continua depois da Publicidade

Scooby ganhou a prova do Líder no BBB22 nessa quinta-feira (3/3) e ficou chateada por não ter fotos de Dom, Bem e Liz no quarto do Líder. Quando ganhou a prova do Anjo, Scooby também não pode ver os filhos por decisão de Luana que não autorizou a emissora, onde já trabalhou, a usar a imagem das crianças no reality show.

“Sabe porque não é a mesma coisa eu postar as fotos dos meus filhos no Insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios milhões, muito dinheiro com todos esses programas aí que vocês dão audiência. E eu não vou assinar uma autorização para essa e para todas as outras vidas tanto de vídeo quanto de foto para eles encherem o rab* de dinheiro”, disparou.

Luana Piovani se posicionou sobre não liberar as fotos no líder. #bbb22 #maeémae pic.twitter.com/F7cWKoJIO1 Continua depois da Publicidade — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 4, 2022