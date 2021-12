Veja vídeo: Luiza se emociona ao se despedir do amigo, cantor Maurílio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A cantora Luiza, foi amparada por amigos e pela namorada, a ex-BBB Marcela MC Gowan, após ficar muito emocionada durante despida do sertanejo Maurílio, com quem ela fazia dupla. O velório que acontece na Câmara de Vereadores de Imperatriz, cidade onde o artista nasceu, no Maranhão.

Em vídeo, publicado pelo jornal local “Imperatriz Informa”, Luiza aparece ao lado de Marcela e também de Luana Ramos, viúva do sertanejo. Amigos e parceiros do meio sertanejo lamentaram a morte do artista também nas redes sociais.

Maurílio, segunda voz da dupla com Luiza, morreu ontem, aos 28 anos. Ele estava internado em Goiânia desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal durante gravação de um DVD. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e chegou até mesmo a ser transferido de hospital, cinco dias após a internação, mas teve piora significativa no quadro.

