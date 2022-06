Veja vídeo: Lumena chora após encontrar saco com fezes na porta de sua casa: “Não aguento mais”

Redação AM POST

A ex-BBB Lumena Aleluia usou suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para desabafar após encontrar na porta de sua casa dois sacos contendo fezes. Aos prantos, ela disse que acionou sua advogada e falou sobre as agressões que vem recebendo. “Não vou ficar mais calada diante de tantas agressões acontecendo na minha vida, não aguento mais passar por isso”, declarou.

Em vídeos chorando, ela relatou como foi o ocorrido. “Amanheci hoje com fezes na minha porta. Dois sacos de fezes. Já chorei muito, falei que ia tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil”, disse, muito abalada. “A advogada já está sendo acionada, minha empresária já está ciente. Eu moro sozinha e isso é o que mais me deixa abalada. Moro em São Paulo neste momento, tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito”, completou.

Lumena contou que foi o subsíndico que a acordou buzinando para a alertar sobre o que havia acontecido. “Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá pra saber se é de cachorro ou de humano. Mas, assim, tanto faz”, completou.

