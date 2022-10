Veja vídeo: Maíra Cardi comenta sobre supostas novas amantes de Arthur Aguiar: ‘Triste’

Redação AM POST

Maíra Cardi, 39 anos, publicou neste sábado (8) um vídeo de 13 minutos em seu Instagram para dar mais detalhes sobre a separação do ator Arthur Aguiar, 33, campão do BBB22, e desmentir rumores que envolvem o seu nome. Nas imagens, a empresária negou que o ex teria mantido três ou quatro amantes nos últimos meses.

“Começou com a notícia de que o Arthur tinha três ou quatro amantes. Depois, que eu fiz ele assinar uma procuração que me dava poder total sobre ele. Quem me dera. E que eu tinha pegado todo o dinheiro… Uma notícia completamente diferente. Depois, uma que eu ia ficar presa por nove meses. Não tem como sustentar uma coisa dessas. Vocês vão me ver aqui”, afirmou a ex-BBB.

Ao fim do vídeo, a ex-BBB contou que não desistiu de manter sua profissão e que seguirá trabalhando com saúde e alimentação.