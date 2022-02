Veja vídeo: Maria é expulsa do BBB22 após agredir Natália

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Maria foi expulsa do “BBB 22”, nesta terça-feira (15), após a Globo avaliar a cena de agressão da cantora em Natália. Durante o jogo da discórdia, na noite de segunda-feira (14), Maria atingiu a cabeça de Natália com um balde.

Continua depois da Publicidade

Maria esteve no confessionário na manhã desta terça-feira e as câmeras do local foram cortadas. Liberada, a sister conversou com Lucas Bissoli rapidamente sobre o jogo da discórdia. Porém, no início da tarde, a ex-sister voltou ao confessionário para ser desclassificada. Boninho entrou em contato com os participantes para informar que a “baldada” que Maria deu na cabeça de Natália foi classificada como agressão e, por isso, ela estaria eliminada do jogo.

JOGO DA DISCÓRDIA: a maioria da casa XXXXXXXXX com Natália na acusação de "fala muito e faz pouco" sobre Maria, e ela vira o balde nela. #BBB22 pic.twitter.com/GVfI380sKR — nico no #BBB22 (@niconatv) February 15, 2022 Continua depois da Publicidade

MARIA FOI EXPULSA!!! BIG BOSS PEDIU PARA PEGAREM AS COISAS DELA DEPOIS QUE ELA ENTROU NO CONFESSIONÁRIO #BBB22 pic.twitter.com/K3qo3MQ4Hf Continua depois da Publicidade — cami (@camicomentabbb) February 15, 2022

Continua depois da Publicidade

Ao saber da notícia, Natália caiu no choro. “Estou me sentindo mal. Ela estava aqui agora com a gente conversando. Estou em choque”, desabafou a mineira, que foi apoiada por Lucas Bissoli.

MARIA EXPULSA!

parabéns boninho e produção por não fazerem mais do que obrigação

justiça foi feita! #bbb22pic.twitter.com/X8IDLhTyZN — Liz #BBB22 (@legalizandra) February 15, 2022

🚨URGENTE! O Momento em que Boninho informa a decisão da expulsão da Maria aos participantes. #BBB22 pic.twitter.com/zwcIMB0J3H — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022