Veja vídeo: Maria se pronuncia pela primeira vez após expulsão do BBB22 por agressão; confira

Maria, do “BBB 22”, se pronunciou pela primeira vez após ter sido expulsa do reality por acertar um balde na cabeça de Natália no “Jogo da Discórdia” da última segunda-feira (14). O silêncio acabou e o perfil oficial do reality show no Instagram publicou um vídeo com um recado carinhoso da ex-BBB.

“Minhas mariconas, meus queridos e minhas queridas que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o ‘BBB’, só quero passar pra dizer que tá tudo bem, na medida do possível, eu tô tentando entender como é que tá o mundo aqui fora, porque a gente entra em uma imersão e sair é uma coisa diferente, até porque a gente sai muito diferente”, disse a artista.

“Bola pra frente, vida que segue, o jogo lá dentro também, mas aqui fora, minha vida continua e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz. Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem. Se essa era a maior preocupação de vocês, eu tô ciente e tô lidando com isso”, pontuou.

Neste domingo, 20, Maria participará do Domingão com Huck para falar pela primeira vez sobre o que aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. O programa também recebe Bárbara Heck, eliminada no 4º paredão do BBB 22.

