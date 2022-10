Veja vídeo: Marido de Jojo Todynho anuncia separação pela 2ª vez: ‘não tem mais volta’

Redação AM POST*

Lucas Souza, de 21 anos, marido de Jojo Todynho, 25, anunciou hoje por meio das redes sociais que o relacionamento com a apresentadora chegou ao fim.

“Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, disse ele, em vídeo publicado nos stories do Instagram.

De acordo com o militar, foi Jojo quem decidiu terminar desta vez.

“Eu tô com minha consciência muito tranquila em relação a tudo que eu fiz e quem eu fui. Foi ela quem terminou. A gente não estava se acertando mais e depois que voltou foi um inferno. Eu respeito a decisão dela e espero que ela conquiste todas as coisas que ela planeja conquistar”, disse Lucas Souza.

Jojo e Lucas haviam passaram por uma “separação relâmpago” no início do mês: anunciaram o término no dia 8, mas se reconciliaram no dia seguinte. Nos vídeos publicados, o rapaz também falou sobre o primeiro término.

“Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. […] Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca”, contou.

*Com informações do UOL