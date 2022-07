Veja vídeo: MC Cabelinho se joga em multidão, ‘esmaga’ criança e desmaia

Redação AM POST

Durante show na Zona Sul do Rio, o funkeiro MC Cabelinho pulou do palco nesse domingo (24) e acabou esmagando uma criança, já que sua apresentação era destinada ao público de 12 a 17anos. Com a confusão, o cantor ficou com falta de ar e chegou a desmaiar. Ele foi socorrido pelos seguranças.

“Eu estava fazendo o meu show na “The choice”, eu inventei de pular no público. Já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade. Eu comuniquei meus seguranças. Falei: “vou pular, fique na atividade que eu vou pular no meio do público”. Mano… quando eu pulei, esquece”, relatou o MC em uma série de stories.

Ele ainda descreveu a cena como um “momento de terror”. “Quando menos esperei, já tinha criança embaixo de mim. Uma multidão ali, e eu não estava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança embaixo de mim pedindo socorro”, disse.

“Eu estava tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também. E quem não sabia estava pulando em cima de nós, cantando junto. Mano, foi cena de terror ali. Com todo respeito, fiquei com falta de ar. Desmaiei. Cheguei no camarim já zonzo com a equipe de bombeiro lá me ajudando. Enfim, estou bem”, finalizou.

MC Cabelinho pula do palco, desmaia e é socorrido por seguranças …